Сотрудница Росгвардии из Самарской области завоевала два «золота» чемпионата Приволжского округа по плаванию

В Нижегородской областной школе олимпийского резерва «Дельфин» завершился чемпионат Приволжского ордена Жукова округа Росгвардии по плаванию. В течение двух дней 76 спортсменов из 19 команд боролись за звание сильнейших в заплывах вольным стилем, брассом, баттерфляем, на спине и в смешанной комбинированной эстафете.

В упорной борьбе сотрудница Управления Росгвардии по Самарской области одержала две победы в личном зачете на дистанции 50 метров, продемонстрировав высокий класс и отличную физическую подготовку.

«Такие соревнования не только выявляют талантливых спортсменов, но и способствуют популяризации здорового образа жизни, укрепляют командный дух, повышают уровень физической подготовки личного состава» - отметил временно исполняющий обязанности начальника физической подготовки и спорта Приволжского ордена Жукова округа Росгвардии подполковник Виталий Гундров.

На торжественной церемонии закрытия чемпионата победителям и призерам были вручены кубки, медали и почетные грамоты.

Теперь лучшим пловцам, в числе которых и победительница из Самарской области, предстоит отстаивать честь Приволжского округа на общероссийском ведомственном чемпионате, который пройдет в Саратовской области.