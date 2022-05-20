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Сотрудница ГУ МЧС СО заняла 1 место на соревнованиях по легкой атлетике в Мордовии

20 мая 2022 18:57
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В Саранске прошли соревнования по легкой атлетике среди Главных управлений МЧС России по Приволжскому федеральному округу.

В столице Республики Мордовия городе Саранске прошли соревнования по легкой атлетике среди Главных управлений МЧС России по Приволжскому федеральному округу.

В состязаниях, проводившихся в рамках Спартакиады МЧС России, приняли участие 14 команд из каждого региона Поволжья.

Спартакиада проходит во всех регионах страны, она направлена на формирование здорового образа жизни, повышение уровня физической подготовки специалистов МЧС России, поддержание массового физкультурно-спортивного движения.

Спортсмены соревновались в общекомандном и личном зачете.

Девушки-участницы соревнований преодолевали дистанцию в 1 километр, мужчины – 3 километра. Спортсмены выступали в разных возрастных категориях.

Самарская область не осталась без наград.

В 1-й возрастной группе девушек (от 18 до 36 лет) быстрее всех пробежала дистанцию тольяттинка Юлия Кадасюк – сотрудница 31 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области, занявшая 1 место на пьедестале почета.

По завершении соревнований всем победителям были вручены медали, грамоты и кубки.

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