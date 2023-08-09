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Сотрудники ОВД и стажеры приняли участие в сплаве на байдарках по реке Кинель

9 августа 2023 15:53
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Сотрудники ОВД и стажеры приняли участие в сплаве на байдарках по реке Кинель

В Самарской области в преддверии 100-летнего юбилея служб ППС и УУП полицейские и общественники провели спортивное мероприятие.

В преддверии 100-летнего юбилея патрульно-постовой службы ППС и службы участковых уполномоченных полиции похвистневские полицейские при поддержке представителей межрегиональной общественной организации «Содействие спорту, культуре и образованию» провели спортивно-оздоровительное мероприятие, посвященное грядущему профессиональному празднику.

Сотрудники ОВД и стажеры приняли участие в сплаве на байдарках по реке Кинель. Перед стартом участники выслушали инструктаж от Сергея Кириченко и Сергея Седова – представителей межрегиональной общественной организации, а также напутственные слова от представителя Общественного совета при МО МВД России «Похвистневский» ветерана службы участковых уполномоченных полиции Гаптельхамита Асылгареева. Он поздравил причастных с наступающим юбилеем служб, пожелал крепкого здоровья, а главное достижения всех намеченных целей.

Подготовив необходимый спортнвентарь, сотрудники ОВД спустились на воду в поселке Венера. Пятнадцатикилометровый маршрут проходил через окрестные деревни, поля, леса, мимо горы Копейка. Всю дорогу полицейских сопровождали красивейшие родные просторы. После путешествия, пусть и не большого по протяженности, осталась масса впечатлений и море позитивных эмоций. «Это был уникальный опыт, который обязательно хочется повторить. Такие мероприятия сплачивают коллектив и положительно влияют на здоровье и настроение», – заключили полицейские.

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