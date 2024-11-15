Сотрудник ГУ МЧС СО занял 3 место в федеральных соревнованиях по гиревому спорту

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Мероприятие состоялось в Томске на базе спортивного комплекса «Юпитер». В спартакиаде приняли участие 44 спортсмена из 8 федеральных округов России.

Соревнования прошли в личном и командном зачетах в шести весовых категориях. Классическое двоеборье: толчок 2-х гирь (по 24 кг) по короткому циклу и рывок в весовых категориях до 63 кг, до 68 кг, до 73 кг, до 78 кг, до 85 кг и свыше 85 кг.

В весовой категории свыше 85 кг третье место завоевал заместитель начальника 63 пожарно-спасательной части 31 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Самарской области Николай Усатов.

Николай неоднократно становился призером окружных и всероссийских соревнований по гиревому спорту.

В прошлом году на всероссийских соревнованиях, проходивших в городе Кирове, спортсмен-огнеборец занял 2 место на пьедестале почета, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО