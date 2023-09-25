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Состоялся финальный этап «Жигулёвской спартакиады»

25 сентября 2023 14:02
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состоялся финальный этап «Жигулёвской спартакиады»

«Жигулёвская долина» – это не только инновации и стартапы, это прекрасное общественное пространство, наполненное социальными, культурными и спортивными событиями.

23 сентября в технопарке состоялся финальный этап «Жигулёвской спартакиады», в рамках которой ранее прошли турниры по хоккею на валенках и волейболу, мини-футболу и баскетболу 3 х 3. Последними этапами, которые были проведены в эту тёплую сентябрьскую субботу, стали Городской турнир по алтимату и «Весёлые старты».

С приветственными словами к участникам обратились первый заместитель директора технопарка «Жигулёвская долина» Андрей Попов, руководитель городского Управления физической культуры и спорта Дмитрий Шутов, директор спортшколы олимпийского резерва №2 «Ювента» Наталья Иванина, директор городского Центра физкультуры и спорта Ольга Данилова, директор СДЮСШОР №4 «Шахматы» Гульнара Салахова.

Красивым открытием спортивного праздника стали выступления воспитанниц отделения художественной гимнастики ДДЮТ и представителей Тольяттинского филиала Международной ассоциации бразильских боевых искусств ABADÁ-CAPOEIRA под руководством Евгения Кулькина.

Городской турнир по алтимату-2023 начался с объяснения основных правил этой игры с летающим диском, обучению броскам и разминки. Затем прошли игры по круговой системе, по итогам которых кубок турнира завоевала команда «Про Алтимат». Серебро у команды «Жигулёвская долина», бронзовые призёры – участники команды «Зерно», команда резидентов технопарка – «Фабрики полезных продуктов «Зерно».

MVP турнира среди женщин признана Анастасия Богданова, среди мужчин – Яшар Алиев.

 «Весёлые старты» включали в себя состязания команд, а также индивидуальные спортивные конкурсы по 7 номинациям. Соревнования «Весёлые старты» выиграла команда «ЕДИНСТВО», представляющая Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство». Серебряными призёрами стали участники команды «Зерно» от «Фабрики полезных продуктов «Зерно», бронза – у команды «Жигулёвская долина».

Зрители тоже не сидели без дела. Лазертаг-клуб «Атака» развернул свою площадку, где все желающие упражнялись в стратегии, тактике и меткой стрельбе. На первом этаже главного корпуса играли в обычные и большие шахматы от спортшколы № 4 «Шахматы». В зале «Эрида» прошёл показ документальных фильмов о спортивных достижениях тольяттинцев от компании «Лада-Медиа». В чайной зоне ресторации «Наша Кухня» можно было подкрепиться после успешных выступлений.

Все участники «Жигулёвской спартакиады» получили призы от многочисленных партнёров.

Организаторы мероприятия: АНО «Деловая Волга», технопарк «Жигулёвская долина», соорганизаторы: фитнес-центр NEO, «Про Алтимат», информационный партнёр «Лада Медиа», официальный партнёр компания «Аква-Спектр» (питьевая вода марки «Артезиан»). Экологизацией игр занималась группа компаний «ЭкоВоз». Все собранные отходы будут отправлены на переработку в «ЭкоРесурсПоволжье».

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