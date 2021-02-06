Состоялся Чемпионат Самары по спорту лиц с поражением ОДА в дисциплине бочча

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29 января в спортивном зале стадиона «Чайка» в поселке Управленческий прошёл Чемпионат городского округа Самара по спорту лиц с поражением ОДА в дисциплине бочча.

Бочча – единственный вид спорта для людей, имеющих настолько значительные поражения опорно-двигательного аппарата. Эта спортивная игра на точность, близкая к боулингу, входит в программу Паралимпийских летних игр с 1984 года.

В игре используются кожаные мячи двух цветов - красные и синие, диаметр - 27 см, вес - 275 г, а также один белый шар меньшего размера, называемый джэком.

Цель игры - расположить свои шары ближе к джэку по сравнению с шарами противника, причем разрешается выбивать своим мячом мячи соперника.

Регулярные занятия бочча развивают ловкость, точность, выносливость, координацию движений, а также помогает тактически мыслить. Бочча не травматична, доступна для каждого в качестве физической активности и проведения досуга.

В России бочча начала развиваться с 2009 года, в этом же году был проведен первый чемпионат России, в котором приняло участие 63 спортсмена из 18 регионов страны. На чемпионате России 2017 года участвовали уже 110 спортсменов из 25 регионов.

29 января в Чемпионате Самары приняли участие 29 спортсменов в пяти игровых классах.

«Огромное Спасибо директору спортивного комплекса @fscchaika «Чайка» Сергею Зорькину за помощь в организации и проведении Чемпионата. Всем участникам огромное Спасибо! Мероприятие прошло на высоком уровне!» — Ирина Кириллова, руководитель самарской городской общественной организации детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус надежды».