Состоялась символическая передача эстафеты от Республики Башкортостан Самарской области на право проведения следующего форума "Россия - спортивная держава"

132

В рамках международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" состоялась символическая церемония передачи эстафеты от Республики Башкортостан Самарской области на право проведения следующего форума. Согласно распоряжению Президента РФ наш регион проведет форум "Россия - спортивная держава" в 2025 году.



В церемонии приняли участие заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев, исполняющий обязанности премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.



От имени спортивной общественности Самарской области эстафету принял двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов и другие амбассадоры нашего региона: призеры Паралимпийских Игр Вячеслав Ленский и Кирилл Пульвер, призер Олимпийских Игр по баскетболу Ольга Артешина, чемпионка мира по художественной гимнастике Ксения Полякова, международный гроссмейстер Олег Дашков, чемпионы России по фигурному катанию Егор Базин и Елизавета Худайбердиева.

Фото: минспорта СО