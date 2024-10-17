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Состоялась символическая передача эстафеты от Республики Башкортостан Самарской области на право проведения следующего форума "Россия - спортивная держава"

17 октября 2024 14:11
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Согласно распоряжению Президента РФ наш регион проведет форум "Россия - спортивная держава" в 2025 году.

В рамках международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" состоялась символическая церемония передачи эстафеты от Республики Башкортостан Самарской области на право проведения следующего форума. Согласно распоряжению Президента РФ наш регион проведет форум "Россия - спортивная держава" в 2025 году.

В церемонии приняли участие заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев, исполняющий обязанности премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

От имени спортивной общественности Самарской области эстафету принял двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов и другие амбассадоры нашего региона: призеры Паралимпийских Игр Вячеслав Ленский и Кирилл Пульвер, призер Олимпийских Игр по баскетболу Ольга Артешина, чемпионка мира по художественной гимнастике Ксения Полякова, международный гроссмейстер Олег Дашков, чемпионы России по фигурному катанию Егор Базин и Елизавета Худайбердиева.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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