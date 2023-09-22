149

С 22 по 23 сентября во Дворце спорта имени Высоцкого состоится розыгрыш Кубка памяти заслуженного тренера СССР Генриха Приматова, которым в Самаре уже много лет открывается баскетбольный сезон. В рамках турнира состоится презентация мужской команды БК "Самара" (0+).

Для "Самары" этот турнир традиционно является последней проверкой готовности к официальному сезону. И нынешний - не исключение: уже 30 сентября команда стартует во втором для себя сезоне Единой лиги ВТБ, пишет Сова.



В 2023 году трофей в формате плей-офф разыграют четыре команды: "Самара", старожилы Единой Лиги ВТБ "Парма" и "Астана", а также давний знакомый самарцев по Суперлиге "Уралмаш", который готовится дебютировать в Единой лиге.



Турнир памяти Приматова проводится с 1997 года. Генрих Алексеевич Приматов – заслуженный тренер СССР, человек, с чьим именем связано становление и развитие мужского профессионального баскетбола в Самарской области. Он был первым тренером созданной в 1976 году в Куйбышеве команды "Строитель", которая в 1980-е выступала в Высшей лиге чемпионата СССР. БК "Самара" – правопреемник "Строителя".



Сегодня в 16:00 болельщики смогут посмотреть матч между "Пармой" и "Уралмашем", в 18:00 - посетить презентацию мужской команды БК "Самара", а в 19:30 - увидеть поединок между "Самарой" и "Астаной".



В субботу в 16:00 будет сыгран матч за третье место, а в 19:00 пройдет финал Кубка Приматова.