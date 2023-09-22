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Состоится презентация мужской команды БК "Самара"

22 сентября 2023 13:34
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состоится презентация мужской команды БК "Самара"
 

С 22 по 23 сентября во Дворце спорта имени Высоцкого состоится розыгрыш Кубка памяти заслуженного тренера СССР Генриха Приматова, которым в Самаре уже много лет открывается баскетбольный сезон. В рамках турнира состоится презентация мужской команды БК "Самара" (0+). 

Для "Самары" этот турнир традиционно является последней проверкой готовности к официальному сезону. И нынешний - не исключение: уже 30 сентября команда стартует во втором для себя сезоне Единой лиги ВТБ, пишет Сова.

В 2023 году трофей в формате плей-офф разыграют четыре команды: "Самара", старожилы Единой Лиги ВТБ "Парма" и "Астана", а также давний знакомый самарцев по Суперлиге "Уралмаш", который готовится дебютировать в Единой лиге.

Турнир памяти Приматова проводится с 1997 года. Генрих Алексеевич Приматов – заслуженный тренер СССР, человек, с чьим именем связано становление и развитие мужского профессионального баскетбола в Самарской области. Он был первым тренером созданной в 1976 году в Куйбышеве команды "Строитель", которая в 1980-е выступала в Высшей лиге чемпионата СССР. БК "Самара" – правопреемник "Строителя".

Сегодня в 16:00 болельщики смогут посмотреть матч между "Пармой" и "Уралмашем", в 18:00 - посетить презентацию мужской команды БК "Самара", а в 19:30 - увидеть поединок между "Самарой" и "Астаной".

В субботу в 16:00 будет сыгран матч за третье место, а в 19:00 пройдет финал Кубка Приматова.

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