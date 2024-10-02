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"Солидарность Самара Арена": сборная России по регби вновь сыграет в Самаре

2 октября 2024 15:41
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Болельщики могут получить до четырех бесплатных билетов в одни руки.

В субботу, 12 октября на стадионе "Солидарность Самара Арена" пройдет матч на Кубок княза Оболенского: поединок между сборной России и командой легионеров чемпионата России по регби "Русские Барбарианс".  6+

 Начало матча в 15:30.

Болельщики могут получить до четырех бесплатных билетов в одни руки. Для этого необходимо перейти на сайт https://samara.rugby.ru и оформить заявку.

Год назад в Самаре уже проходил матч сборной России и "Русских Барбарианс". Тогда победу одержала команда легионеров - 25:21.

 

Фото:   минспорта СО

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