"Солидарность Самара Арена": сборная России по регби вновь сыграет в Самаре

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В субботу, 12 октября на стадионе "Солидарность Самара Арена" пройдет матч на Кубок княза Оболенского: поединок между сборной России и командой легионеров чемпионата России по регби "Русские Барбарианс". 6+



Начало матча в 15:30.



Болельщики могут получить до четырех бесплатных билетов в одни руки. Для этого необходимо перейти на сайт https://samara.rugby.ru и оформить заявку.



Год назад в Самаре уже проходил матч сборной России и "Русских Барбарианс". Тогда победу одержала команда легионеров - 25:21.

Фото: минспорта СО