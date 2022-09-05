СМИ узнали имя нового президента "Спартака"

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Первый вице-президент "Лукойла" Александр Матыцын станет президентом московского "Спартака", сообщает РИА Новости со ссылкой на "Матч ТВ".

Ранее "Лукойл" приобрел 100% акций "Спартака". Владевший клубом с 2004 года Леонид Федун сложил с себя полномочия президента, члена и председателя совета директоров.

По информации источника, вместе с Матыцыным на одну из руководящих должностей в клуб придет еще один человек из "Лукойла", а Евгений Мележиков останется на посту генерального директора "Спартака". Сотрудники пресс-службы и коммерческого блока продолжат свою работу.

"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 16 очков после восьми туров.

Фото: РИА Новости / Александр Вильф