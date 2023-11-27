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«Шоу-программа по синхронному катанию на коньках»: в Самаре впервые пройдет отборочный этап нового турнира

27 ноября 2023 16:31
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В отборочном этапе каждая команда должна представить оригинальный показательный номер.

3 декабря в Самаре в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» впервые пройдет отборочный этап нового турнира «Шоу-программа по синхронному катанию на коньках».

Турнир включает два этапа: отборочный и финальный. В каждую команду войдут от 12 до 20 человек, возраст участников от 10 лет и старше. В отборочном этапе каждая команда должна представить оригинальный показательный номер, продолжительностью не более 3,5 минут и который ранее не был презентован на других мероприятиях. В финальный этап, который состоится в Салехарде в апреле 2024 года, пройдут первые десять команд.

Планируется, что в Самаре выступят более 900 спортсменов из 10 регионов. В губернию приедут фигуристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Республики Татарстан, Кузбасса, Ямало-Ненецкого автономного округа, Московской, Владимирской областей и других регионов страны. Особенностью турнира станет система судейства: оценивать мастерство будут не профессиональные судьи, а деятели культуры, искусства и представители других отраслей. Призовой фонд турнира 500 тысяч рублей.

«Это будет впервые в стране. Мы очень волнуемся, но любители фигурного катания получат большое удовольствие. К нам едут такие команды, как «Парадиз» – чемпионы мира среди взрослых, «Юность» – чемпионы мира среди юниоров. Самарскую область представят несколько команд, среди них тольяттинская «Жемчужина» – победитель и призер многих всероссийских и международных соревнований. Молодая самарская команда «Волга Айс», выступающая по первому спортивному разряду, а также команда «Твинкл Айс», состоящая из спортсменов, имеющих разряд «кандидат в мастера спорта», – рассказала президент областной федерации фигурного катания на коньках Вера Богуш.

То, что именно Самарская область примет отборочный этап нового турнира закономерный результат работы Областного правительства, Губернатора Дмитрия Азарова по созданию и улучшению условий для развития фигурного катания. В первую очередь качественный рывок сделан в развитии тренировочной инфраструктуры – построены катки и база. «Благодаря этому мы смогли наладить учебно-тренировочный процесс, загрузили наших тренеров часами работы в ледовый период. До недавнего времени, когда был один-единственный каток, мы только кусочки урывали и совсем не могли развивать другие виды спорта. Сейчас же у нас есть мужское и женское одиночное катание разных возрастных групп, синхронное фигурное катание», – отметила Вера Богуш.

В рамках церемонии открытия турнира на лед выйдет один из первых составов самарской команды Dream Team. Именно 63 регион является основоположником синхронного катания в России. Его развитие началось в далеком 1991 году. Под руководством Ирины Трусовой, ученицы Веры Богуш, появилась первая команда по синхронному катанию «Самарочка», которая в дальнейшем была переименована в Dream Team. За свою историю команда стала шестикратным чемпионом страны.

Начало соревнований турнира «Шоу-программа по синхронному катанию на коньках» в 16:00. 0+

Вход для зрителей свободный, по предварительному бронированию мест по тел.: 8 846 933 41 55.

 

Фото: департамент информационной политики СО

Теги: Самара

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