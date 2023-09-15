Школьницы из Кинельского района выиграли финал Всероссийского фестиваля дворового футбола

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В Барнауле завершился V Всероссийский фестиваль детского дворового футбола 6х6. В нем приняли участие 48 команд, состоящие из ребят 13-14 лет из 32 регионов Российской Федерации.



В соревнованиях среди девочек победительницами стали школьницы из Кинельского района Самарской области (Ева Фенагеева, Гулруз Худойбердиева, Елизавета Москаленко, Ксения Юртайкина, Зарина Ширяева, Софья Юсупова, Полина Павлюкова, Ольга Филиппова). В финале они обыграли команду «Малиновка» из Томской области со счетом 3:0. Тренирует девочек Вадим Демьяненко. Бронза - у команды «Тайфун» (Республика Крым).



Организаторы также отметили спортсменов в личных номинациях. Спортсменка 63 региона Софья Юсупова была признана лучшим защитником турнира.



В состязаниях среди мальчиков за медали боролись школьники из Красноярского района под руководством тренера Антона Осипова. Ребята вошли в число команд, занявших с 5 по 8 места.



Фестиваль проходил в пятый раз. Впервые он состоялся в год проведения в России чемпионата мира по футболу и дал возможность юным любителям этого вида спорта, не занимающимся в спортшколах, а тренирующимся во дворах, стать участниками масштабного турнира.

Фото: минспорта СО