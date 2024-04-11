Школьники из Самарской области примут участие в фиджитал-соревнованиях

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Во Всероссийском детском центре "Смена" в Краснодарском крае с 11 по 24 апреля пройдут соревнования по фиджитал-спорту. Их участниками станут 170 ребят 14-17 лет из девяти регионов России, в том числе из Самарской области.



Церемонию открытия проведут президент всероссийской федерации фиджитал-спорта, чемпион Олимпийских игр в Токио по спортивной гимнастике Никита Нагорный и министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.



Состязания пройдут в рамках программы "Олимпийская академия. Игры будущего. Наследие". В программе гонка дронов, стратегический шутер Standoff2, командно-тактическая игра "Мир танков", фиджитал-баскетбол, фиджитал-футбол, Тетрис, Just Dance и полоса препятствий.