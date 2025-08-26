СХК «Лада» дебютировал в чемпионате России по следж-хоккею

97

С 22 по 25 августа в Нижегородской области проходил первый круг чемпионата России по следж-хоккею сезона 2025/2026 в подгруппе «Лига героев». В турнире дебютировал клуб из Самарской области - СХК «Лада».



На счету нашей команды в первом круге - две победы и два поражения:

«Лада» - «Союз» - 2:1

«Лада» - «Донской рубеж» - 1:0

«Лада» - «Мужество» - 0:1

«Лада» - «Гвардия» - 1:2



Команды по следж-хоккею были созданы в Самарской области в конце 2023 года. В нашем регионе появились сразу две любительские команды, составленные из ветеранов СВО - в Самаре и Тольятти при профессиональных клубах ЦСК ВВС и «Лада».



В 2025 году в структуре ХК «Лада» создана профессиональная команда по следж-хоккею - СХК «Лада», сформированная на базе сборной Самарской области.

Фото: минспорта СО