Шесть медалей на Кубке Доброй воли у спортсменов Самарской области

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C 14 по 18 августа в Москве проходили международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ "Кубок Доброй воли".



В них участвовали 800 спортсменов из России, Белоруссии, Узбекистана, Индии, Киргизии, Казахстана и Мексики. Разыграны 110 комплектов медалей в гребле на байдарках и каноэ, параканоэ, лодках "дракон", сапах, а также в кануполо.



Представители сборной Самарской области, обучающиеся ГАУ СШОР №6, выиграли медали на шести дистанциях.



Михаил Павлов - каноэ-двойка 200 м - золото

Михаил Павлов - каноэ-двойка 500 м - серебро

Илья Штокалов - каноэ-двойка 1000 м - бронза

Юрий Косых, Егор Шандер, Илья Штокалов, Роман Кругляков - дракон Д10 500 м - серебро

Юрий Косых, Роман Кругляков, Илья Штокалов, Кристина Полежай, Алена Вербина - дракон Д10 200 м - серебро

Марина Чобан - дракон Д10 500 м - бронза



Фото: Федерация гребли на байдарках и каноэ России