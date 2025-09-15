Я нашел ошибку
Главные новости:
С 15 сентября досрочно прекращены полномочия глав всех девяти внутригородских районов городского округа.
В Самаре завершена процедура реорганизации системы местного управления
Несмотря на большую конкуренцию и активную агитацию партий, выборы прошли в спокойном режиме.
Общественные наблюдатели подтвердили отсутствие нарушений на выборах в Самарской области
На которой будут представлены 40 портретов, выполненных самарскими и тольяттинскими художниками.
«В сердце и памяти»: в Самаре откроется выставка художественных портретов защитников Отечества
Все желающие могут обратиться в любой Центр здоровья, который располагается на территории региона. Всего их сейчас открыто 21 подразделение на базе поликлиник.
В Самарской области развиваются Центры здоровья
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов выразил благодарность всем коллегам за самоотверженность и преданность делу.
Андрей Орлов вручил ведомственные награды представителям отрасли здравоохранения
Самарскую область в финале представила сборная команда областных вузов, сформированная на базе Самарского университета имени Королёва.
Серебро всероссийского фестиваля ГТО у сборной Самарской области
В столице Киргизии Бишкеке прошел Кубок мира по рукопашному бою.
Спортсмен из Самарской области Махди Юсупов - победитель Кубка мира по рукопашному бою
Самарские двигатели обеспечили запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

Серебро всероссийского фестиваля ГТО у сборной Самарской области

15 сентября 2025 14:20
86
Самарскую область в финале представила сборная команда областных вузов, сформированная на базе Самарского университета имени Королёва.

В республике Ингушетия на трех спортивных объектах в селе Мужичи, городах Сунжа и Назрань состоялся VI всероссийский фестиваль комплекса «Готов к труду и обороне» среди студентов, приуроченный к 80-летию Победы.

Участие приняли 42 команды регионов России.

Самарскую область в финале представила сборная команда областных вузов, сформированная на базе Самарского университета имени Королёва:

Диана Глухова - Самарский университет, юридический институт
Арина Новикова - Самарский университет, институт двигателей и энергетических установок
Ника Смышляева - Самарский университет, институт авиационной и ракетно-космической техники
Екатерина Юдицкая - СГСПУ

Тимур Абдулханов - Самарский университет, институт информатики и кибернетики
Дмитрий Бородинов - Самарский университет, институт двигателей и энергетических установок
Альберт Мавлюшев - Самарский университет, институт двигателей и энергетических установок
Макар Наумов - Самарский университет, институт двигателей и энергетических установок

Программа фестиваля включала:

11 сентября - силовые испытания, метание спортивного снаряда 
12 сентября - легкая атлетика
13 сентября - стрельба, наклоны, плавание 50 метров
14 сентября - эстафета ГТО

По результатам всех испытаний победителями стали:

Белгородский государственный университет
Самарский университет имени Королёва
Тюменский индустриальный университет

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

