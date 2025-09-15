Серебро всероссийского фестиваля ГТО у сборной Самарской области

86

В республике Ингушетия на трех спортивных объектах в селе Мужичи, городах Сунжа и Назрань состоялся VI всероссийский фестиваль комплекса «Готов к труду и обороне» среди студентов, приуроченный к 80-летию Победы.

Участие приняли 42 команды регионов России.

Самарскую область в финале представила сборная команда областных вузов, сформированная на базе Самарского университета имени Королёва:

Диана Глухова - Самарский университет, юридический институт

Арина Новикова - Самарский университет, институт двигателей и энергетических установок

Ника Смышляева - Самарский университет, институт авиационной и ракетно-космической техники

Екатерина Юдицкая - СГСПУ

Тимур Абдулханов - Самарский университет, институт информатики и кибернетики

Дмитрий Бородинов - Самарский университет, институт двигателей и энергетических установок

Альберт Мавлюшев - Самарский университет, институт двигателей и энергетических установок

Макар Наумов - Самарский университет, институт двигателей и энергетических установок

Программа фестиваля включала:

11 сентября - силовые испытания, метание спортивного снаряда

12 сентября - легкая атлетика

13 сентября - стрельба, наклоны, плавание 50 метров

14 сентября - эстафета ГТО

По результатам всех испытаний победителями стали:

Белгородский государственный университет

Самарский университет имени Королёва

Тюменский индустриальный университет

Фото: минспорта СО