Серебро всероссийского фестиваля ГТО у сборной Самарской области

В республике Ингушетия на трех спортивных объектах в селе Мужичи, городах Сунжа и Назрань состоялся VI всероссийский фестиваль комплекса «Готов к труду и обороне» среди студентов, приуроченный к 80-летию Победы.
Участие приняли 42 команды регионов России.
Самарскую область в финале представила сборная команда областных вузов, сформированная на базе Самарского университета имени Королёва:
Диана Глухова - Самарский университет, юридический институт
Арина Новикова - Самарский университет, институт двигателей и энергетических установок
Ника Смышляева - Самарский университет, институт авиационной и ракетно-космической техники
Екатерина Юдицкая - СГСПУ
Тимур Абдулханов - Самарский университет, институт информатики и кибернетики
Дмитрий Бородинов - Самарский университет, институт двигателей и энергетических установок
Альберт Мавлюшев - Самарский университет, институт двигателей и энергетических установок
Макар Наумов - Самарский университет, институт двигателей и энергетических установок
Программа фестиваля включала:
11 сентября - силовые испытания, метание спортивного снаряда
12 сентября - легкая атлетика
13 сентября - стрельба, наклоны, плавание 50 метров
14 сентября - эстафета ГТО
По результатам всех испытаний победителями стали:
Белгородский государственный университет
Самарский университет имени Королёва
Тюменский индустриальный университет
Фото: минспорта СО