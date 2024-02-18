Сегодня второй день лыжной гонки на призы газеты "Волжская коммуна"

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17 и 18 февраля на трассах спортивной школы "Чайка" проходит традиционная лыжная гонка на призы газеты "Волжская коммуна".



Эти лыжные соревнования - одни из старейших в стране. Впервые гонка "Волжской коммуны" состоялась в Самарской области предвоенной зимой 1941 года, а затем стала традиционной. В этом году соревнования проводятся в 83-й раз.



В первый день около 500 участников вышло на дистанции в 2,5, 5 и 10 километров свободным стилем. Первыми на своих дистанциях, в зависимости от возрастных групп, финишировали: Андрей Летяев, Семен Потапов, Егор Милешников, Радик Ибрагимов, Павел Сидоров, Александр Александров, Петр Кузнецов, Александр Элекин, София Челкунец, Ирина Павлова, Карина Соломонова, Полина Сальцман, Татьяна Дорошина, Галина Осипова, Светлана Кошелева и Вера Карякина.



Сегодня гонка продолжится на дистанциях от 5 до 15 км.

Фото: минспорта СО