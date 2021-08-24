Сегодня в Токио состоится торжественная церемония открытия летних Паралимпийских игр

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Сегодня, 24 августа, в Токио (Япония) состоится торжественная церемония открытия летних Паралимпийских игр.



В связи с принятыми в декабре 2020 года двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на соревнованиях выступят под аббревиатурой RPC - Паралимпийского комитета России (ПКР).



Самарскую область на Паралимпиаде представят 3 спортсмена:

- Вячеслав Ленский – плавание (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата),

- Ольга Потешкина – плавание (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями),

- Никита Прохоров – легкая атлетика, толкание ядра (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата).



Расписание выступлений спортсменов на Паралимпиаде-2020:

25 августа:

Плавание (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)

Ольга Потешкина – 100 метров баттерфляй



27 августа:

Плавание (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)

Ольга Потешкина – 200 метров вольный стиль



28 августа:

Плавание (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)

Ольга Потешкина – смешанная эстафета 4х100 метров



29 августа:

Плавание (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)

Ольга Потешкина – 100 метров брасс



31 августа:

Плавание (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)

Ольга Потешкина – 200 метров комплексное плавание



1 сентября:

Плавание (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата)

Вячеслав Ленский – 100 метров вольный стиль



1 сентября:

Легкая атлетика (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата)

Никита Прохоров – толкание ядра



2 сентября:

Плавание (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата)

Вячеслав Ленский – 400 метров вольный стиль



2 сентября:

Плавание (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)

Ольга Потешкина – 100 метров на спине



3 сентября:

Плавание (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата)

Вячеслав Ленский – 100 метров на спине

Фото: минспорт СО