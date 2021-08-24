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Сегодня в Токио состоится торжественная церемония открытия летних Паралимпийских игр

24 августа 2021 14:09
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Самарскую область на Паралимпиаде представят 3 спортсмена:.

Сегодня, 24 августа, в Токио (Япония) состоится торжественная церемония открытия летних Паралимпийских игр.

В связи с принятыми в декабре 2020 года двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на соревнованиях выступят под аббревиатурой RPC - Паралимпийского комитета России (ПКР).

Самарскую область на Паралимпиаде представят 3 спортсмена:
- Вячеслав Ленский – плавание (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата),
- Ольга Потешкина – плавание (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями),
- Никита Прохоров – легкая атлетика, толкание ядра (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата).

Расписание выступлений спортсменов на Паралимпиаде-2020:
25 августа:
Плавание (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)
Ольга Потешкина – 100 метров баттерфляй

27 августа:
Плавание (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)
Ольга Потешкина – 200 метров вольный стиль

28 августа:
Плавание (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)
Ольга Потешкина – смешанная эстафета 4х100 метров

29 августа:
Плавание (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)
Ольга Потешкина – 100 метров брасс

31 августа:
Плавание (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)
Ольга Потешкина – 200 метров комплексное плавание

1 сентября:
Плавание (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата)
Вячеслав Ленский – 100 метров вольный стиль

1 сентября:
Легкая атлетика (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата)
Никита Прохоров – толкание ядра

2 сентября:
Плавание (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата)
Вячеслав Ленский – 400 метров вольный стиль

2 сентября:
Плавание (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)
Ольга Потешкина – 100 метров на спине

3 сентября:
Плавание (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата)
Вячеслав Ленский – 100 метров на спине

 

Фото:   минспорт СО

Теги: паралимпиада самарские спортсмены Токио

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