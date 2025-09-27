Сегодня в Самаре проходит областной фестиваль комплекса ГТО «ГТО - одна страна, одна команда!»

145

Сегодня в Самаре во Дворце спорта легкой атлетики проходит областной фестиваль комплекса ГТО «ГТО - одна страна, одна команда!».

Спортсмены со всей Самарской области в возрасте от 18 до 49 лет соревнуются в личном зачете в выполнении испытаний комплекса:

бег на 60 метров

наклон

подтягивание на перекладине

отжимание

рывок гири

пресс

На церемонии открытия участников приветствовала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

По результатам областных соревнований будет сформирована сборная региона, которая примет участие во всероссийских «Играх ГТО».

Всероссийский этап соревнований в этом году тоже принимает Самарская область - во второй раз в истории. Он состоится с 19 по 24 октября.

Фото: freepik.com