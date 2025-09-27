Сегодня в Самаре проходит областной фестиваль комплекса ГТО «ГТО - одна страна, одна команда!»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В следующем туре 4 октября тольяттинская команда примет в Самаре петербургский "Зенит".
"Ахмат" обыграл "Акрон" в домашнем матче РПЛ - 3:0
В этом году в Самарской области открыто 5 новых модельных библиотек.
Ирина Калягина приняла участие в открытии двух модельных библиотек в регионе
На этот раз госавтоинспекторы провели занятие для ребят, учащихся в одной из школ города Самары.
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
По итогам проверки каких-либо нарушений и замечаний не выявлено.
Представитель Общественного совета ГУ МВД СО проверил работу Отдела полиции Отрадного
В рамках реализации федерального партпроекта «Единой России» «Выбор сильных» на базе «СШОР №11» состоялся фестиваль единоборств.
«Выбор сильных»: фестиваль, где чествуют героев ковра и их наставников
В Великобритании и США зафиксировали нашествие крыс
В Великобритании и США зафиксировали нашествие крыс
Сотрудники Центра ГИМС регионального управления МЧС России впервые участвовали в чемпионате и, несмотря на конкуренцию с более опытными соперниками, завоевали серебро на всероссийских соревнованиях!
Команда ГИМС СО заняла 2 место на XVIII Всероссийском чемпионате по водно-моторным соревнованиям
В сельских домах культуры открываются современные творческие локации, рассчитанные в первую очередь на молодежь.
«Пространство смыслов и возможностей»: в регионе продолжается работа по созданию творческих мини-кластеров
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.61
0
EUR 97.68
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
В Самарской филармонии с большим успехом выступили «Виртуозы Москвы»
Полицейские региона провели профилактические мероприятия с первоклассниками
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Сегодня в Самаре проходит областной фестиваль комплекса ГТО «ГТО - одна страна, одна команда!»

27 сентября 2025 14:40
145
По результатам областных соревнований будет сформирована сборная региона, которая примет участие во всероссийских «Играх ГТО».

Сегодня в Самаре во Дворце спорта легкой атлетики проходит областной фестиваль комплекса ГТО «ГТО - одна страна, одна команда!».

Спортсмены со всей Самарской области в возрасте от 18 до 49 лет соревнуются в личном зачете в выполнении испытаний комплекса:
бег на 60 метров
наклон
подтягивание на перекладине 
отжимание
рывок гири
пресс

На церемонии открытия участников приветствовала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

По результатам областных соревнований будет сформирована сборная региона, которая примет участие во всероссийских «Играх ГТО».

Всероссийский этап соревнований в этом году тоже принимает Самарская область - во второй раз в истории. Он состоится с 19 по 24 октября.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На этот раз госавтоинспекторы провели занятие для ребят, учащихся в одной из школ города Самары.
27 сентября 2025, 17:36
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
На этот раз госавтоинспекторы провели занятие для ребят, учащихся в одной из школ города Самары. Общество
52
В рамках реализации федерального партпроекта «Единой России» «Выбор сильных» на базе «СШОР №11» состоялся фестиваль единоборств.
27 сентября 2025, 16:13
«Выбор сильных»: фестиваль, где чествуют героев ковра и их наставников
В рамках реализации федерального партпроекта «Единой России» «Выбор сильных» на базе «СШОР №11» состоялся фестиваль единоборств. Общество
142
Сотрудники Центра ГИМС регионального управления МЧС России впервые участвовали в чемпионате и, несмотря на конкуренцию с более опытными соперниками, завоевали серебро на всероссийских соревнованиях!
27 сентября 2025, 16:01
Команда ГИМС СО заняла 2 место на XVIII Всероссийском чемпионате по водно-моторным соревнованиям
Сотрудники Центра ГИМС регионального управления МЧС России впервые участвовали в чемпионате и, несмотря на конкуренцию с более опытными соперниками, завоевали... Общество
111
В центре внимания
на самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
27 сентября 2025  13:22
На самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
374
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
27 сентября 2025  10:45
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
200
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
26 сентября 2025  12:07
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
337
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
26 сентября 2025  09:30
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
383
Руководитель области, обращаясь к участникам заседания, отметил успешное завершение основной волны приема на программы высшего и среднего профессионального образования.
25 сентября 2025  19:22
От выплат 100-балльникам ЕГЭ до мер поддержки участников СВО: итоги оперативного совещания под председательством Вячеслава Федорищева
1821
Весь список