Сегодня в нашей стране впервые отмечают День фигурного катания.
Дата выбрана в честь дня рождения первого отечественного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Николая Панина-Коломенкина. Спортсмен стал чемпионом Олимпиады 1908 года в Лондоне в дисциплине «специальные фигуры»
.В День фигурного катания по всей стране, в том числе в Самарской области, проходят массовые физкультурные мероприятия.
В Самаре главной площадкой праздника станет каток в ледовом комплексе «Кристалл».
Фото: минспорта СО