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Сегодня в нашей стране впервые отмечают День фигурного катания.

Дата выбрана в честь дня рождения первого отечественного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Николая Панина-Коломенкина. Спортсмен стал чемпионом Олимпиады 1908 года в Лондоне в дисциплине «специальные фигуры»

.В День фигурного катания по всей стране, в том числе в Самарской области, проходят массовые физкультурные мероприятия.

В Самаре главной площадкой праздника станет каток в ледовом комплексе «Кристалл».

Фото: минспорта СО