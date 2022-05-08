Сегодня первый олимпийский чемпион губернии празднует юбилей

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Сегодня, 8 мая, легендарный велосипедист Борис Шухов, который 50 лет назад, в далеком олимпийском Мюнхене-1972 стал обладателем золотой медали в групповой велосипедной гонке на 100 километров, отмечает 75-летний юбилей, сообщает пресс-служба Минспорта СО.



Ваши блестящие победы и рекордные достижения, запомнившиеся миллионам болельщиков, надолго вошли в мировую летопись велосипедного спорта. Вы посвятили жизнь развитию и популяризации велоспорта не только в губернии, но и в нашей стране.



Сердечно поздравляем вас с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни!

Фото: Минспорта СО