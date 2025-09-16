150

«Россия - спортивная держава»: финишная прямая до открытия одного из крупнейших событий в сфере физической культуры и спорта.

Форум пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября в соответствии с распоряжением Президента России Владимира Путина при поддержке Правительства Российской Федерации. Оператор Форума – Фонд Росконгресс.

Сегодня на медиаэкранах на площади Славы стартовала выставка фотографий «Самарский спорт». Для показа собраны самые яркие снимки с региональных, всероссийских и международных соревнований, чемпионатов и турниров.

Напомним, в регионе начинал свой путь член сборной России по биатлону, трехкратный бронзовый призер Олимпиады 2022 года Эдуард Латыпов.

Ирина Близнова не раз защищала честь родного Тольятти и всей страны в составе сборной России по гандболу. Сегодня она является заслуженным мастером спорта, чемпионкой Олимпийских игр 2016 года, серебряным призером летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

Своим примером вдохновляет двукратный призер Паралимпиады по плаванию среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата Кирилл Пульвер.

Своими победами и достижениями продолжают радовать и восхищать воспитанники самарского фехтования, призеры Олимпийских игр, чемпионатов России, Европы и мира Антон и Кирилл Бородачевы.

Самым масштабным и зрелищным событием, по мнению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, должны стать всероссийские соревнования по гонкам дронов. Они пройдут на одной из площадок Форума – стадионе «Солидарность Самара Арена». Также состоится забег «Чистый спорт» на дистанцию 5 км с участием 10 000 человек – участников Форума, жителей и гостей региона, помимо этого будет проходить множество физкультурно-спортивных мероприятий и соревнований.

Деловая программа Форума будет посвящена вопросам международного сотрудничества, обсуждению актуальных вопросов российского спорта, реализации комплексной программы «Спорт России», стратегии адаптивного спорта и др.

«Я считаю, что нельзя пропускать такое масштабное мероприятие, каким является Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». В нем примут участие яркие представители спорта нашей страны, которые вдохновляют своими достижениями любителей физкультуры, а также подрастающее поколение. Спорт для меня – это жизнь. Я тренируюсь по шесть часов в день, шесть дней в неделю. Моя задача – работать и показывать максимальный результат. Уверен, что благодаря таким значимым мероприятиям и поддержке спорта мы скоро откроем новые имена чемпионов», – отметил российский пловец Александр Кудашев, многократный чемпион России, мастер спорта России международного класса.

Фото: минспорта СО