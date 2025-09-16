Я нашел ошибку
На Всероссийском съезде обсудили диагностику и лечение врожденных пороков сердца.
Самара стала местом проведения Всероссийского съезда детских кардиохирургов и специалистов по врожденным порокам сердца
Увеличение дней отдыха необходимо не только гражданам предпенсионного возраста, но и молодым работникам и людям среднего возраста.
Депутаты Госдумы предложили увеличить отпуска в России с 28 до 35 дней
В следующем туре, 1 октября, тольяттинский клуб сыграет на выезде с калининградской "Балтикой".
"Локомотив" обыграл "Акрон" в Кубке России - 3:1
По информации Росприроднадзора, проведено выездное обследование территории совместно с природоохранной прокуратурой.
Минприроды СО: о ситуации со сбросом отходов возле поселка Спутник в Волжском районе
Принять участие в Фестивале традиционно могут любительские детские (возраст участников 6-17 лет включительно) и молодежные (возраст 18-35 лет включительно) театральные коллективы из регионов Приволжского федерального округа.
В регионе открылся прием заявок на участие в фестивале ПФО «Театральное Приволжье»
Они представляют свою продукцию в направлениях «Кондитерские и хлебобулочные изделия», «Замороженные продукты, полуфабрикаты и готовая кулинария», «Мясо, птица и яйца», «Масложировая продукция и соусы», «Бакалея» и др. 
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
С просьбой о его установке к главе города Самара Ивану Носкову обратилась инициативная группа жителей домов №№ 118, 121 и 127 во время его последнего рабочего выезда в Советский район.
В Самаре в районе дома № 127 по улице Аэродромной установили павильон остановки общественного транспорта
Для показа собраны самые яркие снимки с региональных, всероссийских и международных соревнований, чемпионатов и турниров. 
Сегодня на медиаэкранах на площади Славы стартовала выставка фотографий «Самарский спорт»
Сегодня на медиаэкранах на площади Славы стартовала выставка фотографий «Самарский спорт»

16 сентября 2025 20:39
150
Для показа собраны самые яркие снимки с региональных, всероссийских и международных соревнований, чемпионатов и турниров. 

«Россия - спортивная держава»: финишная прямая до открытия одного из крупнейших событий в сфере физической культуры и спорта.

Форум пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября в соответствии с распоряжением Президента России Владимира Путина при поддержке Правительства Российской Федерации. Оператор Форума – Фонд Росконгресс.

Сегодня на медиаэкранах на площади Славы стартовала выставка фотографий «Самарский спорт». Для показа собраны самые яркие снимки с региональных, всероссийских и международных соревнований, чемпионатов и турниров. 

Напомним, в регионе начинал свой путь член сборной России по биатлону, трехкратный бронзовый призер Олимпиады 2022 года Эдуард Латыпов. 

Ирина Близнова не раз защищала честь родного Тольятти и всей страны в составе сборной России по гандболу. Сегодня она является заслуженным мастером спорта, чемпионкой Олимпийских игр 2016 года, серебряным призером летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине. 

Своим примером вдохновляет двукратный призер Паралимпиады по плаванию среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата Кирилл Пульвер. 

Своими победами и достижениями продолжают радовать и восхищать воспитанники самарского фехтования, призеры Олимпийских игр, чемпионатов России, Европы и мира Антон и Кирилл Бородачевы.

Самым масштабным и зрелищным событием, по мнению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, должны стать всероссийские соревнования по гонкам дронов. Они пройдут на одной из площадок Форума – стадионе «Солидарность Самара Арена». Также состоится забег «Чистый спорт» на дистанцию 5 км с участием 10 000 человек – участников Форума, жителей и гостей региона, помимо этого будет проходить множество физкультурно-спортивных мероприятий и соревнований. 

Деловая программа Форума будет посвящена вопросам международного сотрудничества, обсуждению актуальных вопросов российского спорта, реализации комплексной программы «Спорт России», стратегии адаптивного спорта и др.

«Я считаю, что нельзя пропускать такое масштабное мероприятие, каким является Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». В нем примут участие яркие представители спорта нашей страны, которые вдохновляют своими достижениями любителей физкультуры, а также подрастающее поколение. Спорт для меня – это жизнь. Я тренируюсь по шесть часов в день, шесть дней в неделю. Моя задача – работать и показывать максимальный результат. Уверен, что благодаря таким значимым мероприятиям и поддержке спорта мы скоро откроем новые имена чемпионов», – отметил российский пловец Александр Кудашев, многократный чемпион России, мастер спорта России международного класса.

 

Фото:  минспорта СО

Теги: Самара

