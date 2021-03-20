Сегодня "Крылья Советов" сыграют в Брянске на стадионе "Динамо" с хозяевами

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Наша команда прибыла в Брянск. Сегодня на стадионе "Динамо" состоится игра с хозяевами. Этот матч станет первым для соперников, который будет сыгран в Брянске в российский период.

По различным причинам часть игроков "Крыльев" не прилетела в Брянск. В молодежную сборную отправился Иван Ломаев. В национальную сборную Казахстана улетел Абат Аймбетов. Из-за повреждений в Самаре остались Сергей Божин, Александр Гацкан, Владислав Сарвели, Максим Канунников. Продолжает восстановление после операции Максим Карпов. Никита Чернов и Максим Витюгов пропускают матч из-за дисквалификации за 4 предупреждения в сезоне.

"Крылья" сыграют в белой форме, хозяева в синих футболках. Нашу команду поддержат около 40 болельщиков.

Матч 31-го тура ОЛИМП – ФНЛ "Динамо" (Брянск) – "Крылья Советов" начнется в 16:00 по самарскому времени и будет показан в прямом эфире Яндекс. Эфир.

Также за ходом поединка можно будет следить на "Радио Самара Максимум" (комментатор Андрей Миронов), передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"