Сборная УФСИН СО заняла призовое место в Чемпионате по плаванию

27

Соревнования по плаванию среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности проводились в бассейне спортивного комплекса Самарского университета. Сборную от уголовно-исполнительной системы региона возглавлял полковник внутренней службы Руслан Норин.

Лично-командные соревнования проводились вольным стилем, в соответствии с действующими правилами в каждой возрастной группе среди мужчин и женщин. Состязания завершились смешанной эстафетой 4 по 50 метров.

В общекомандном зачете среди команд силовых структур Самарской области первой группы команда УФСИН заняла третье место, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области