Сборная СО заняла второе общекомандное место в молодежном чемпионате ПФО по тхэквондо ВТФ

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Сборная Самарской области заняла второе общекомандное место в молодежном чемпионате Приволжского федерального округа по тхэквондо ВТФ, состоявшемся несколько дней назад в Менделеевске (Татарстан).



У представителей Самарской области 8 медалей.



Отличились тольяттинцы: Алиса Ангелова и Ирина Рогозина - золото и серебро в категории 46 кг, Денис Жарков и Егор Гришкин - серебро и бронза в весе 54 кг. При этом Жарков все бои выигрывал досрочно, но травма помешала ему биться в финале. Чемпионкой ПФО в категории 49 кг стала Алина Файзулина из Сызрани. У самарцев Рената Жумагазиева (58 кг) и Никиты Климачева (68 кг) – серебряные медали, а у Александра Гукасяна (63 кг) – бронзовая, передает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО