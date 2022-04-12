Сборная Самарской области выиграла турнир ПФО по баскетболу 3х3

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В Нижнем Новгороде прошел турнир Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 в рамках 15-го суперфинала чемпионата Школьной баскетбольной лиги (ШБЛ) «КЭС-Баскет».

В соревнованиях приняли участие игроки и тренеры команд-участниц регионального этапа чемпионата ШБЛ «КЭС-Баскет» сезона 2021/2022 гг. — учащиеся общеобразовательных организаций, которые не являются профессиональными спортсменами (школьники, студенты ВУЗов и ССУЗов, а также воспитанники детских домов Нижегородской области).

Турнир проводился по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова в рамках «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года».

В составе сборной Самарской области выступили воспитанники сызранской СШОР №2 Александр Тарбеев, Данил Гнеденков, Андрей Поленов и новокуйбышевский баскетболист Павел Хлыщенко, который по итогам соревнований признан MVP турнира.

На групповом этапе сборная Самарской области одержала победы над Оренбургом (14:5), Саратовом (11:4) и Удмуртией (7:5). Затем в 1/4 финала был повержен Башкортостан (19:4), а в полуфинале – сборная Нижнего Новгорода (10:8). В решающем матче команда Андрея Максимова выиграла у сборной Чувашии со счетом — 12:8 и завоевала золотые медали.

«Необычный формат турнира. За один день команды провели сразу шесть, а некоторые и семь матчей. Но, несмотря на усталость, нам удалось оказать достойное сопротивление соперникам и продемонстрировать хорошую, уверенную игру. Я очень рад, спасибо команде! Впереди у нас большие планы. В ближайшее время сыграем в Лиге Губернатора Самарской области «BasketNights» 3х3. Это отличный вариант помериться силами с более серьезными соперниками», – поделился главный тренер сборной Самарской области Андрей Максимов.