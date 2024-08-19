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Сборная Самарской области стала 12-й на фестивале ГТО среди лиц с нарушением слуха

19 августа 2024 11:46
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В личном зачете Артем Полохов стал бронзовым призером среди спортсменов 20-24 лет.

В Ижевске завершился фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Участниками стали 150 человек с нарушением слуха в возрасте от 18 до 39 лет.

В личном зачете участники проходили многоборье ГТО: подтягивание, наклон, пресс, прыжок в длину и плавание. Артем Полохов стал бронзовым призером среди спортсменов 20-24 лет. Два зачетных балла уступил ему еще один самарец - Николай Шашкин. Алексей Водолазов стал четвертым среди мужчин 30-34 лет.

 В общем зачете фестиваля с учетом многоборья и эстафеты ГТО наша команда заняла 12-е место.

 

Фото:   минспорта СО

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