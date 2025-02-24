Сборная Самарской области - призер зимнего этапа «Туриады»

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В Самарской области завершились первенство и Кубок Приволжского федерального округа по спортивному туризму на лыжных дистанциях среди юниоров и юниорок 16-21 года и юношей и девушек 14-15 лет.

Около 250 юных спортсменов из всех 14 регионов ПФО соревновались в эстафетной гонке, личных гонках, гонках в связке и групповых гонках на лыжах с преодолением туристических препятствий. Соревнования проходили в Самаре на лыжной базе спортивной школы «Чайка» и продолжались в течение недели.

В 2025 году впервые соревнования по зимним дисциплинам спортивного туризма включены в программу «Туриады ПФО» - спортивно-туристского лагеря, проходящего под патронатом полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Представители сборной Самарской области стали призерами соревнований. Среди юниоров и юниорок Евгения Тимшина выиграла серебро на личной дистанции, в групповой гонке юниорок сборная Самарской области в составе: Вера Маковеева, Алёна Пойлова, Елизавета Попова, Евгения Тимшина – стала бронзовым призером. В эстафете в рамках зимнего Кубка ПФО наша смешанная команда в составе: Александр Губанов, Сергей Кудряшов, Арина Жук, Евгения Тимшина – также стала третьей.

В зачете юношей и девушек Илья Товкач стал серебряным призером личной гонки, а затем занял второе место в связке с Данилом Федоровым. Серебряные медали Кубка ПФО в эстафете взяла смешанная команда Самарской области в составе: София Паневина, Алия Акчурина, Данил Федоров, Илья Товкач.

По результатам соревнований сборные команды получали очки, которые пойдут в общий зачет спортивно-туристского лагеря «Туриада» 2025 года. По сумме баллов на зимнем этапе соревнований среди юниоров и юниорок первенствовала команда республики Марий Эл, среди юношей и девушек сильнейшей стала команда Удмуртии. Сборная Самарской области по очкам стала третьей среди юниоров и юниорок и четвертой – среди юношей и девушек.

«Спортивный туризм – один из популярных видов спорта для нашего региона, им занимаются более 13 500 человек. Наши спортсмены регулярно участвуют в соревнованиях окружного и всероссийского уровня. Поэтому, конечно, не случайно именно нашему региону и нашей великолепной лыжной базе «Чайка» было доверено проведение первого в истории зимнего этапа «Туриады». Я довольна выступлением нашей команды и желаю ребятам успеха на летних соревнованиях, куда мы их по традиции командируем в полном составе», - рассказала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Помимо спортивной программы зимней «Туриады», Самарская область также приняла совещание с членами Ассоциации федераций спортивного туризма и туристических клубов ПФО по вопросам подготовки к летнему этапу «Туриады-2025» под председательством заместителя полпреда Президента в ПФО Олега Машковцева. По завершении зимнего этапа спортсмены и организаторы приступают к подготовке к летней «Туриаде». Эти соревнования традиционно проходят в Хвалынске Саратовской области. Планируется, что в 2025 году «Туриада» станет международной.

Проведение массовых соревнований по спортивному туризму положительно сказывается на развитии физической культуры и спорта, вовлекает в систематические занятия спортом детей и молодежь, что отвечает целям национальных проектов России. В Самарской области с целью поддержки детско-юношеского спорта действует региональная программа «Мастер спорта», разработанная по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева.

Область ежегодно принимает крупные соревнования регионального, всероссийского и международного уровня. Опыт нашего региона был учтен при выборе места проведения XIII международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Он пройдет в Самарской области осенью 2025 года по решению президента Владимира Путина.

Фото: минспорта СО