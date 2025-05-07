Сборная Самарской области по спортивному туризму готовится к «Туриаде ПФО»

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В последнюю неделю апреля сборная команда Самарской области по спортивному туризму в рамках подготовки к участию в спортивно-туристском лагере Приволжского федерального округа «Туриада» провела подготовительный учебно-тренировочный сбор в окрестностях Тольятти. В сборе участвовали 25 спортсменов из Самары, Тольятти, Сызрани и Жигулевска.

«Туриада ПФО» в 2025 году проходит в 12-й раз. Лагерь будет открыт на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» в Саратовской области с 20 по 23 мая. Мероприятие проходит при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

В этом году «Туриада» соберет около 800 участников из всех регионов ПФО, Донецкой и Луганской народных республик, регионов Центрального федерального округа, а также команд из Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, Киргизии и Монголии.

В течение нескольких дней молодые спортсмены будут соревноваться на велосипедных, водных и пешеходных дистанциях, в конкурсе «Лучшая разработка проекта межрегионального туристского маршрута на территории ПФО», в межрегиональном конкурсе авторской песни «Музыка сердец» и интеллектуальном марафоне.

️При подсчете результатов «Туриады» будут учитываться результаты первенства ПФО по спортивному туризму на лыжных дистанциях, которое проходило в феврале в Самарской области.

Фото: минспорта СО