Сборная Самарской области по гонкам дронов выиграла 15 медалей первенства ПФО

118

В республике Татарстан завершилось первенство Приволжского федерального округа по гонкам дронов. Спортсмены Самарской области стали победителями и призерами соревнований.



Технический симулятор:

Дмитрий Светлов - золото

Константин Топоров - серебро

Герман Чиненков - золото

Команды:

Дмитрий Светлов / Константин Топоров - золото

Герман Чиненков / Тимур Сыромятников - серебро



75-й класс:

Дмитрий Светлов - золото

Константин Топоров - серебро

Команды:

Дмитрий Светлов / Константин Топоров - золото

Алексей Кадомин / Валерий Аляев - серебро

200-й класс:

Дмитрий Светлов - золото

Арсений Воронин - серебро

Николай Шатохин - бронза

Команды:

Арсений Воронин / Николай Шатохин - золото



330-й класс:

Николай Шатохин - бронза

Команды:

Арсений Воронин / Николай Шатохин - бронза

Спортсмены Самарской области квалифицировались для участия в первенстве России по гонкам дронов.

Фото: минспорта СО