Сборная Самарской области по гонкам дронов выиграла 15 медалей первенства ПФО

В республике Татарстан завершилось первенство Приволжского федерального округа по гонкам дронов. Спортсмены Самарской области стали победителями и призерами соревнований.
Технический симулятор:
Дмитрий Светлов - золото
Константин Топоров - серебро
Герман Чиненков - золото
Команды:
Дмитрий Светлов / Константин Топоров - золото
Герман Чиненков / Тимур Сыромятников - серебро
75-й класс:
Дмитрий Светлов - золото
Константин Топоров - серебро
Команды:
Дмитрий Светлов / Константин Топоров - золото
Алексей Кадомин / Валерий Аляев - серебро
200-й класс:
Дмитрий Светлов - золото
Арсений Воронин - серебро
Николай Шатохин - бронза
Команды:
Арсений Воронин / Николай Шатохин - золото
330-й класс:
Николай Шатохин - бронза
Команды:
Арсений Воронин / Николай Шатохин - бронза
Спортсмены Самарской области квалифицировались для участия в первенстве России по гонкам дронов.
Фото: минспорта СО