В Нижнем Новгороде состоялись всероссике соревнования по смешанным боевым единоборствам (ММА) «Кубок Минина».
Сборная Самарской области заняла первое общекомандное место. Призовыми местами отметились:
Мухаммадамин Мукумов - золото
Егор Шаповалов - серебро
Амир Телеев
Владлен Гизатулин
Расул Рахматов - бронза
Аслан Велиханов
Субхон Ашурматов
Василий Чилаури
Егор Лысов
В соревнованиях среди юниоров 12-15 лет призером стал
Сухроб Хидиров - серебро
Поездка на ежегодный турнир организована Федерацией ММА Самарской области при поддержке Центра спортивной подготовки.
Фото: минспорта СО