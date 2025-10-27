Я нашел ошибку
Врач: до 80% инсультов можно предотвратить
Губернатор подчеркнул, что эти люди не имеют никакого отношения к команде развития региона.
Вячеслав Федорищев предупредил жителей губернии о деятельности подозрительного фонда
Руководство Сызранского ЛО МВД России на транспорте приняло участие в церемонии.
В Сызрани состоялась торжественная церемония принятия присяги курсантами военно-патриотического отдела «Щит»
Избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений.
28 октября местами в губернии ночью и утром ожидается туман и усиление ветра
С апреля по октябрь разыгрывался Кубок России по альпинизму в классе «скальный».
Впервые: самарские альпинисты - призеры общего зачета Кубка России
В Нижнем Новгороде состоялись всероссике соревнования по смешанным боевым единоборствам (ММА).
Сборная Самарской области - первая на "Кубке Минина"
Сын гражданки выразил слова признательности инспекторам дорожно-патрульной службы полиции.
В Самарском области  полицейские помогли доставить в больницу женщину, которой требовалась срочная медпомощь
В Самаре метро вошло в число приоритетных проектов
В Самаре метро вошло в число приоритетных проектов
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Сборная Самарской области - первая на "Кубке Минина"

27 октября 2025 14:17
В Нижнем Новгороде состоялись всероссике соревнования по смешанным боевым единоборствам (ММА).

В Нижнем Новгороде состоялись всероссике соревнования по смешанным боевым единоборствам (ММА) «Кубок Минина».

Сборная Самарской области заняла первое общекомандное место. Призовыми местами отметились:

Мухаммадамин Мукумов - золото

Егор Шаповалов - серебро
Амир Телеев
Владлен Гизатулин

Расул Рахматов - бронза
Аслан Велиханов
Субхон Ашурматов
Василий Чилаури
Егор Лысов

В соревнованиях среди юниоров 12-15 лет призером стал

Сухроб Хидиров - серебро

Поездка на ежегодный турнир организована Федерацией ММА Самарской области при поддержке Центра спортивной подготовки.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

