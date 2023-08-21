Сборная Самарской области - обладатель Кубка России по пляжному регби

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В Москве завершился Кубок России по пляжному регби. Помимо сборной Самарской области, состоящей из спортсменов ГАУ ДО СО «СШОР №1» борьбу за трофей вели еще семь команд: «Балтийский шторм» (Калининград), «Энергия» (Казань), «Варяг» (Великий Новгород), «Витязь» (Пермь), а также сборные Республик Крым, Дагестан и клубов Москвы.



На пути к финалу спортсмены 63 региона не проиграли ни одного матча. А в решающей встрече одержали победу над «Балтийским штормом» со счетом 4:3.



Ранее сборная Самарской области выиграла чемпионат России, тем самым собрала все главные награды этого сезона.

Фото: минспорта СО