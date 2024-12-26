Сборная Самарской области - обладатель кубка России по кёрлингу на колясках

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На федеральной территории Сириус в Краснодарском крае завершились соревнования кубка России по кёрлингу на колясках 2024 года. В соревнованиях участвовали 11 команд из девяти регионов России, в том числе сборная Самарской области.

Наша команда успешно преодолела групповой этап, в полуфинале обыграла сборную Санкт-Петербурга - 6:2, а финале была сильнее сборной Москвы - 7:3.

В составе команды победителей сыграли: Игорь Ружейников (скип), Василий Петин, Лада Зиновьева, Елена Лебедева, Татьяна Казарина, тренер сборной - Максим Манихин.

В Самарской области уделяется особое внимание поддержке и развитию адаптивного спорта. В рамках инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым программы «Мастер спорта» сборная Самарской области по кёрлингу на колясках накануне поездки на Кубок России получила новый комплект спортивной экипировки. Теплые куртки, жилеты, брюки закуплены Центром адаптивной физической культуры и адаптивного спорта - подведомственным учреждением министерства спорта Самарской области.

Фото: Минспорта региона