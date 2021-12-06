Сборная России выиграла кубок Дэвиса

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Российские теннисисты добились уникального достижения в 2021 году, выиграв Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России, капитан сборной Шамиль Тарпищев.

Кубок Дэвиса сборная России завоевала накануне, победив в финале команду Хорватии со счетом 2-0. Таким образом, наши теннисисты выиграли два почётных трофея за год впервые в истории.

Кроме того, они лучше всех выступили на Олимпиаде, напомнил Тарпищев. Из пять комплектов наград наши спортсмены увезли из Токио золотую и две серебряные медали. "Такого никому не удавалось. Это великий год в истории российского тенниса", – сказал капитан сборной.