Сборная России по регби впервые проведет матч в Самаре

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21 октября на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч национальной команды со сборной легионеров PARI Чемпионата России, которая называется «Русские Барбарианс».



Игра состоится в рамках фестиваля «Время регби», который пройдёт в Самаре 20-21 октября. Сборной России под руководством Александра Первухина будут противостоять игроки из ЮАР, Грузии, Тонга и Намибии, а возглавит «варваров» наставник казанской «Стрелы» ДжейПи Нил, пишет Федерация регби России..



Матч состоится 21 октября 2023 года, начало игры в 11:00 по Москве. Точная информация о старте продаж билетов будет позднее.

Фото: pxhere.com