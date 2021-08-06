Сборная России будет бороться за место в тройке медального зачета на Олимпийских Играх

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Российская сборная будет бороться за попадание в первую тройку медального зачета на Олимпиаде в Токио, заявил ТАСС президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Он напомнил, что еще предстоят важные соревнования, в которых наши спортсмены пробились в финалы.

По словам Позднякова, Россия – уже в тройке суммарно по наградам и попробует побороться за максимальное количество золотых медалей.

Пока в медальном зачете лидирует команда Китая, вторыми идут американцы, третьими – японцы, на четвертой строчке – команда Австралии. Наша сборная занимает пятое место с 16 золотыми, 22 серебряными и 20 бронзовыми наградами.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.