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Сборная Самарской области вышла в финал, где встретилась с командой Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
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Сборная региона - победитель футбольной «Лиги героев»

27 апреля 2025 15:54
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Сборная Самарской области вышла в финал, где встретилась с командой Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

В Краснодарском крае проходит футбольный фестиваль Российского футбольного союза и Паралимпийского комитета России «Стальная воля».

В рамках соревнований впервые прошел турнир по футболу ампутантов «Лига героев», в котором сыграли участники специальной военной операции.

Сборная Самарской области вышла в финал, где встретилась с командой Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Основное время завершилось вничью - 1:1 и победителя пришлось определять в серии пенальти.

В ней сильнее оказалась команда Самарской области - 3:2. Наши футболисты стали первыми победителями «Лиги героев».

 

Фото:   минспорта СО

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