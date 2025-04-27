Сборная региона - победитель футбольной «Лиги героев»

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В Краснодарском крае проходит футбольный фестиваль Российского футбольного союза и Паралимпийского комитета России «Стальная воля».



В рамках соревнований впервые прошел турнир по футболу ампутантов «Лига героев», в котором сыграли участники специальной военной операции.



Сборная Самарской области вышла в финал, где встретилась с командой Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.



Основное время завершилось вничью - 1:1 и победителя пришлось определять в серии пенальти.



В ней сильнее оказалась команда Самарской области - 3:2. Наши футболисты стали первыми победителями «Лиги героев».

Фото: минспорта СО