Главные новости:
Почему возникает такое состояние и как его избежать.
Врач-невролог рассказала о причинах появления сонного паралича
При направлении потребителем соответствующего отказа.
Автоматическое продление онлайн-подписок планируется запретить
Комплекс ГТО помогает вовлечь широкие слои населения в систематические занятия физкультурой и спортом.
Сборная региона отправляется на всероссийский фестиваль ГТО среди школьников в «Артек»
Некоторые песни исполнительницы давно уже ушли на фронт и поддерживают наших бойцов в зоне СВО.
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя
Одним из вопросов повестки стал ход реализации на территории Самарской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году.
Формирование комфортной городской среды: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
МРОТ в РФ вырастет более чем на 20%.
С 2026 года МРОТ в России составит 27093 рубля
Самые длинные праздники будут с 31 декабря по 11 января.
Как россияне будут отдыхать в 2026 году
По тактическому замыслу, огонь вспыхнул на втором этаже в комнате для приема пищи в результате короткого замыкания.
В Самаре пожарные провели учение в здании банка
Сборная региона отправляется на всероссийский фестиваль ГТО среди школьников в «Артек»

24 сентября 2025 22:16
99
Комплекс ГТО помогает вовлечь широкие слои населения в систематические занятия физкультурой и спортом.

В республике Крым с 29 сентября по 6 октября будет проходить X всероссийский фестиваль комплекса «Готов к труду и обороне» среди школьников с участием 350 юных спортсменов. 

В числе участников - сборная Самарской области. В состав команды в 2025 году вошли:

Иван Казарин Безенчукский район
Гордей Исаев Безенчукский район
Егор Федоренко Безенчукский район
Михаил Фомин Отрадный
Арина Нестругина Безенчукский район
Дарина Доляновская Отрадный
Ева Мячина Чапаевск
Полина Егорова Тольятти

Комплекс ГТО реализуется в рамках государственной программы «Спорт России» и помогает вовлечь широкие слои населения в систематические занятия физкультурой и спортом.

 

Фото:   минспорта СО

В центре внимания
