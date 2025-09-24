Сборная региона отправляется на всероссийский фестиваль ГТО среди школьников в «Артек»

99

В республике Крым с 29 сентября по 6 октября будет проходить X всероссийский фестиваль комплекса «Готов к труду и обороне» среди школьников с участием 350 юных спортсменов.

В числе участников - сборная Самарской области. В состав команды в 2025 году вошли:

Иван Казарин Безенчукский район

Гордей Исаев Безенчукский район

Егор Федоренко Безенчукский район

Михаил Фомин Отрадный

Арина Нестругина Безенчукский район

Дарина Доляновская Отрадный

Ева Мячина Чапаевск

Полина Егорова Тольятти

Комплекс ГТО реализуется в рамках государственной программы «Спорт России» и помогает вовлечь широкие слои населения в систематические занятия физкультурой и спортом.

Фото: минспорта СО