Сборная командарегиона завоевала медали Всероссийской спартакиады Специальной олимпиады России

В Москве состоялись соревнования по флорболу, легкой атлетике, баскетболу 3х3 и теннису в рамках Всероссийской спартакиады Специальной олимпиады. Участниками стали 750 человек из России, Белоруссии и Узбекистана. Самарскую область на соревнованиях представляли легкоатлеты из Похвистневского дома-интерната и Приволжского дома-интерната, а также четыре спортсмена и два партнера в составе юнифайд-команды по баскетболу.
Легкая атлетика
Ольга Майорова 100 м, 200 м
Валентина Ерохина 400 м , метание ядра
Константин Павлушкин 400 м, 800 м
Максим Богомолов 800 м, 400 м
Андрей Пузин прыжки в длину с места 50 м
Елена Уланова 25 м, 50 м
Олег Мартов 400 м, 800 м
Ольга Бабенкова 100 м
Ольга Портнова 400 м
Наталья Куликова 3000 м
Александр Шерстнев метание ядра
Игорь Спиридонов 800 м
Команда Похвистневского дома-интерната 4х100 м
Юнифайд-баскетбол 3х3
Роман Струев, Иван Олимской, Вадим Захаров, Артем Чертков (атлеты), Артем Яковенко, Виктор Шевченко (партнеры)
Фото: минспорта СО