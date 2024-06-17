Сборная командарегиона завоевала медали Всероссийской спартакиады Специальной олимпиады России

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В Москве состоялись соревнования по флорболу, легкой атлетике, баскетболу 3х3 и теннису в рамках Всероссийской спартакиады Специальной олимпиады. Участниками стали 750 человек из России, Белоруссии и Узбекистана. Самарскую область на соревнованиях представляли легкоатлеты из Похвистневского дома-интерната и Приволжского дома-интерната, а также четыре спортсмена и два партнера в составе юнифайд-команды по баскетболу.



Легкая атлетика

Ольга Майорова 100 м, 200 м

Валентина Ерохина 400 м , метание ядра

Константин Павлушкин 400 м, 800 м

Максим Богомолов 800 м, 400 м

Андрей Пузин прыжки в длину с места 50 м

Елена Уланова 25 м, 50 м

Олег Мартов 400 м, 800 м

Ольга Бабенкова 100 м

Ольга Портнова 400 м

Наталья Куликова 3000 м

Александр Шерстнев метание ядра

Игорь Спиридонов 800 м

Команда Похвистневского дома-интерната 4х100 м



Юнифайд-баскетбол 3х3

Роман Струев, Иван Олимской, Вадим Захаров, Артем Чертков (атлеты), Артем Яковенко, Виктор Шевченко (партнеры)

Фото: минспорта СО