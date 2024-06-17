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Сборная командарегиона завоевала медали Всероссийской спартакиады Специальной олимпиады России

17 июня 2024 15:45
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Участниками стали 750 человек из России, Белоруссии и Узбекистана.

В Москве состоялись соревнования по флорболу, легкой атлетике, баскетболу 3х3 и теннису в рамках Всероссийской спартакиады Специальной олимпиады. Участниками стали 750 человек из России, Белоруссии и Узбекистана. Самарскую область на соревнованиях представляли легкоатлеты из Похвистневского дома-интерната и Приволжского дома-интерната, а также четыре спортсмена и два партнера в составе юнифайд-команды по баскетболу.

 Легкая атлетика
Ольга Майорова  100 м,  200 м
Валентина Ерохина  400 м , метание ядра
Константин Павлушкин 400 м,  800 м
Максим Богомолов  800 м,  400 м
Андрей Пузин  прыжки в длину с места  50 м
Елена Уланова  25 м,  50 м
Олег Мартов 400 м,  800 м
Ольга Бабенкова  100 м
Ольга Портнова  400 м
Наталья Куликова  3000 м
Александр Шерстнев  метание ядра
Игорь Спиридонов  800 м
Команда Похвистневского дома-интерната  4х100 м

 Юнифайд-баскетбол 3х3
 Роман Струев, Иван Олимской, Вадим Захаров, Артем Чертков (атлеты), Артем Яковенко, Виктор Шевченко (партнеры)

 

Фото:   минспорта СО

 

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