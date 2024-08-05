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Сборная беженцев впервые в истории завоевала медаль на Олимпиаде

5 августа 2024 11:03
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Сборная беженцев впервые в истории завоевала медаль на Олимпиаде

Уроженка Камеруна Синди Нгамба обеспечила первую в истории медаль олимпийской сборной беженцев, победив в соревнованиях по боксу.

Сборная беженцев впервые выступила на летней Олимпиаде в Бразилии в 2016 году. Сборная была создана для представления интересов вынужденно перемещенных лиц по всему миру. В команде, которая приехала в Париж, – 37 спортсменов из 15 стран.

В воскресенье в поединке 1/4 финала (весовая категория до 75 кг) Синди Нгамба победила француженку Давину Мишель, тем самым завоевав как минимум бронзу, пишет Смотрим​​​.

Предыдущий поединок у Нгамбы был 31 июля; тогда она выиграла у канадки Тамары Тибо.

Полуфинал у Нгамбы пройдет 8 августа. Она будет сражаться против Атейны Билон из Панамы.

25-летняя Синди Нгамба родилась в Камеруне и переехала в Великобританию в возрасте 11 лет; трехкратная чемпионка Англии. Она стала первым в истории боксером-беженцем, который прошел отбор на Олимпийские игры в Париже 2024 года, говорится на сайте Международного олимпийского комитета.

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