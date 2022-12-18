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Сборная Аргентины обыграла команду Франции и стала победителем чемпионата мира по футболу в Катаре

18 декабря 2022 22:28
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В серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины — 4:2.

Сборная Аргентины обыграла команду Франции в послематчевой серии пенальти и стала победителем чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщает РИА Новости.

Основные два тайма финальной встречи на стадионе "Лусаил Айконик" завершились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись забитыми мячами. У сборной Аргентины дубль оформил Лионель Месси, отличившись на 23-й минуте с пенальти и на 109-й — с игры. Еще один гол за бело-голубых на 36-й минуте матча забил Анхель Ди Мария. В составе французов хет-триком отметился Килиан Мбаппе. Он реализовал пенальти на 80-й и 118-й минутах, а также забил с игры на 81-й минуте.

В серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины — 4:2. У французов 11-метровые не сумели реализовать Кингсли Коман и Орельен Тчуамени. Решающий гол с пенальти забил Гонсало Монтиэль.

Сборная Аргентины стала чемпионом мира в третий раз в своей истории. Ранее бело-голубые побеждали в 1978 и 1986 годах. В 1930, 1990 и 2014 годах команда доходила до финала.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе с восемью мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата мира и получит приз "Золотая бутса" ФИФА.

 

Фото:   РИА Новости / Григорий Сысоев

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