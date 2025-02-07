Самарцев приглашают к участию в зимнем фестивале «Готов к труду и обороне»

Жители города в возрасте от 6 лет и старше могут выполнить нормативы ГТО в силовых и легкоатлетических видах, стрельбе и плавании.
23 февраля во Дворце спорта легкой атлетики мероприятие пройдет с 12:00 до 15:00, начало регистрации с 11:15.
В программе фестиваля:
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье;
- поднимание туловища из положения лежа на спине;
- подтягивание из виса на высокой перекладине;
- подтягивание из виса лежа на низкой перекладине;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу/от гимнастической скамьи;
- рывок гири 16 кг;
- прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
- челночный бег 3х10;
- бег на 30 метров;
- бег на 60 метров;
- бег на 100 метров;
- бег на 1 000 метров;
- бег на 1 500 метров;
- бег на 2 000 метров;
- бег на 3 000 метров;
- смешанное передвижение на 1000 м;
- метание теннисного мяча в цель;
- скандинавская ходьба;
- стрельба из электронного оружия.
1 марта с 11:00 до 13:00 в бассейне Куйбышевского района состоится выполнение нормативов комплекса ГТО по плаванию на дистанции 25 и 50 метров. Начало регистрации в 10:00.
Для участия в фестивале необходимо предварительно зарегистрироваться.
Заявку на участие нужно прислать до 17:00 14 февраля на электронный адрес центров тестирования:
wolf23_nsk@mail.ru - МБУ ДО СШ №7 г.о. Самара;
olimpdod.adm@mail.ru - МАУ г.о. Самара «Олимп»;
sport6samara@mail.ru - МБУ ДО г.о. Самара «СШОР № 6»;
sport-chaika@mail.ru - МБУ г.о. Самара ФСЦ «Чайка».