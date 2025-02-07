Самарцев приглашают к участию в зимнем фестивале «Готов к труду и обороне»

70

Жители города в возрасте от 6 лет и старше могут выполнить нормативы ГТО в силовых и легкоатлетических видах, стрельбе и плавании.

23 февраля во Дворце спорта легкой атлетики мероприятие пройдет с 12:00 до 15:00, начало регистрации с 11:15.

В программе фестиваля:

- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье;

- поднимание туловища из положения лежа на спине;

- подтягивание из виса на высокой перекладине;

- подтягивание из виса лежа на низкой перекладине;

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу/от гимнастической скамьи;

- рывок гири 16 кг;

- прыжок в длину с места толчком двумя ногами;

- челночный бег 3х10;

- бег на 30 метров;

- бег на 60 метров;

- бег на 100 метров;

- бег на 1 000 метров;

- бег на 1 500 метров;

- бег на 2 000 метров;

- бег на 3 000 метров;

- смешанное передвижение на 1000 м;

- метание теннисного мяча в цель;

- скандинавская ходьба;

- стрельба из электронного оружия.

1 марта с 11:00 до 13:00 в бассейне Куйбышевского района состоится выполнение нормативов комплекса ГТО по плаванию на дистанции 25 и 50 метров. Начало регистрации в 10:00.



Для участия в фестивале необходимо предварительно зарегистрироваться.

Заявку на участие нужно прислать до 17:00 14 февраля на электронный адрес центров тестирования:

wolf23_nsk@mail.ru - МБУ ДО СШ №7 г.о. Самара;

olimpdod.adm@mail.ru - МАУ г.о. Самара «Олимп»;

sport6samara@mail.ru - МБУ ДО г.о. Самара «СШОР № 6»;

sport-chaika@mail.ru - МБУ г.о. Самара ФСЦ «Чайка».