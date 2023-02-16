Самарцев приглашают к участию в фестивале ГТО

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Жители Самары в возрасте от 6 лет и старше, относящиеся к I – XI ступеням комплекса ГТО соответственно могут выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в силовых и легкоатлетических видах, стрельбе и плавании.

25 февраля 2023 года во Дворце спорта легкой атлетики (ул. Физкультурная, 101) мероприятие пройдет с 11:00 до 16:00, начало регистрации с 10:15. В программе фестиваля:

- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье;

- поднимание туловища из положения лежа на спине;

- подтягивание из виса на высокой перекладине;

- подтягивание из виса лежа на низкой перекладине;

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу/от гимнастической скамьи;

- рывок гири 16 кг;

- прыжок в длину с места толчком двумя ногами;

- челночный бег 3х10;

- бег на 30 метров;

- бег на 60 метров;

- бег на 100 метров;

- бег на 1 000 метров;

- бег на 1 500 метров;

- бег на 2 000 метров;

- бег на 3 000 метров;

- смешанное передвижение на 1000 м;

- метание теннисного мяча в цель;

- скандинавская ходьба;

- стрельба из электронного оружия.

5 марта 2023 года с 11:00 до 13:00 в спортивном комплексе «Ипподром - Арена» (пр. Кирова, 320а) состоится выполнение нормативов комплекса ГТО по плаванию на дистанции 25 и 50 метров. Начало регистрации в 10:30.

Индивидуальную или коллективную заявку на участие необходимо прислать на адрес электронной почты: olimpdod.adm@mail.ru до 21 февраля 2023 года.

Участники Фестиваля должны быть зарегистрированы в автоматизированной информационной системе АИС ГТО и иметь уникальный идентификационный номер (УИН-номер).

Дополнительная информация по телефонам: 8 (846) 994-37-02 – отдел ГТО МАУ г.о. Самара «Олимп».

Фото: администрация Самары