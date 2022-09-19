Самарский спортсмен стал победителем чемпионата России по велоспорту-шоссе

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В Республике Адыгея завершился чемпионат России по велоспорту-шоссе в дисциплине «многодневная гонка».



Соревнования традиционно проходят в рамках международной многодневки «Дружба народов Северного Кавказа». За десять этапов соревнований спортсмены проехали в общей сложности 910 км по дорогам Кабардино-Балкарской Республики, Северной Осетии-Алании, Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Адыгеи.



Победителем XXX гонки «Дружба народов Северного Кавказа» и чемпионата России стал представитель Самарской области Артем Ныч (ГАУ СО «СШОР №7»). На втором месте велосипедист из Тюменской области Андрей Степанов. На третьем - самарец Роман Майкин (ГАУ СО «СШОР №7»), который также стал обладателем майки горного лидера.

Фото: минспорта СО