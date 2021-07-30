Самарский шпажист Павел Сухов завоевал серебро Олимпийских игр 

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Сегодня, 30 июля, самарский фехтовальщик Павел Сухов выиграл серебро XXXII Олимпийских игр в Токио (Япония). В командном турнире шпажистов сборная России (ОКР), за которую выступал наш спортсмен, заняла 2 место.

Российская команда в 1\4 финала обыграла Италию – 45:34 (у Сухова 12 нанесенных уколов), а в 1\2 финала – Китай – 45:38 (у Сухова 14 точных уколов). В финале российские шпажисты уступили соперникам из Японии – 38:45 (у Сухова – 14 уколов). Таким образом, у российской команды – серебро.

Фото: минспорт СО