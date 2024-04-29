Оплату итальянских товаров рублями приостановили

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Работу системы, которая позволяла покупать итальянские товары за рубли, приостановили. Об этом заявил глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя ведомства, оплату товаров рублями приостановили из опасений, что этот механизм позволяет обходить санкции в отношении России. Его работа прекратилась после обращения комитета по финансовой безопасности Италии.

Система обмена итальянских поставок на рубли работала с февраля 2024 в тестовом режиме. В ИРТП не считают, что нарушают ограничения, так как работают с товарами, не попадающими под санкции. Палата намерена поднять вопрос о дальнейшей работе механизма оплаты рублями на собрании своих членов в июле, объяснил Пелаццо.

Ранее представитель Итало-российской торговой палаты рассказал, что европейская страна начала поставлять больше холодильников и оборудования для пищевой обработки в Россию. Он назвал это хорошим сигналом, свидетельствующим о том, что «экспорт из Италии реанимируется». «Все прозрачно и легально», подчеркнул Пелаццо.