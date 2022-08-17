Самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС готовится к новому сезону

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В понедельник, 15 августа, в Москве состоялось заседание дисциплинарного комитета Высшей хоккейной лиги. На нем были окончательно сняты все ограничения с самарского клуба. ЦСК ВВС официально стал участником первенства ВХЛ в сезоне 2022/2023.



«В сжатые сроки при поддержке областного Правительства нам удалось погасить образовавшиеся задолженности и решить все финансовые проблемы, которые копились годами. Уверен, что с этого сезона начнется новая эпоха волжской команды, честь которой будут защищать молодые и амбициозные хоккеисты», - заявил генеральный директор ХК ЦСК ВВС Юрий Ковтун.



Напомним, в прошлом сезоне из-за сформировавшихся долгов ХК ЦСК ВВС оказался в крайне тяжелом финансовом положении. Совместная работа регионального минспорта, нового руководства ХК ЦСК ВВС и Губернатора Дмитрия Азарова позволила разрешить ситуацию - долги клуба удалось закрыть, что позволило команде сохранить профессиональный статус и заявиться для участия в первенстве ВХЛ.



Сейчас «летчики» продолжают предсезонную подготовку, которая стартовала в середине июля. В предварительном списке числятся 30 хоккеистов, из которых 7 – юные воспитанники самарского клуба «Комета», базирующегося в областной спортивной школе ГАУ СО «СШОР №1». Руководство ХК ЦСК ВВС планирует, что в составе команде будет выступать как можно больше местных игроков. «Ставку делаем на местных воспитанниках», - отмечает генеральный директор клуба Юрий Ковтун.



Тренируется команда на льду спортивного комплекса «Маяк». Здесь же 14 и 15 августа ЦСК ВВС под руководством главного тренера Юрия Мордвинцева провел два товарищеских матча с саратовским «Кристаллом», одержав две волевые победы – 5:4, 1:0. «Команда выглядела вполне достойно. Ребята все молодые, им есть над чем работать, чему учиться. Многовато пока ошибок, но это поправимо. По самоотдаче вопросов нет», - подчеркнул Юрий Мордвинцев.



Отметим, что сейчас средний возраст игроков не превышает 20 лет. В ближайший планах у ЦСК ВВС выездные матчи в Саратове, затем еще ряд контрольных игр, после которых тренерский штаб внесет первые корректировки в составе. «После 1 сентября с кем-то естественно придется расстаться, но к началу сезона планируются и точечные приобретения на усиление конкретных позиций», - добавил Мордвинцев.



В новом сезоне проводить официальные матчи ЦСК ВВС будут в СКК «Дворец спорта им. Владимира Высоцкого».

Фото: минспорт СО