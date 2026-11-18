6 и 13 декабря Самаре, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Восток» (Зубчаниновское шоссе, 161), пройдет открытое зимнее первенство городского округа по судомодельному спорту среди обучающихся. К участию приглашаются школьники до 14 лет включительно в группе Е и от 7 до 17 лет включительно в группе F.



Соревнования направлены на популяризацию судомодельного спорта, обмен опытом в конструировании, постройке и запуске моделей, а также на выявление сильнейших спортсменов и команд.



Первенство пройдет в два этапа: 6 декабря состоится регистрация участников, открытие соревнований, стендовая оценка и ходовые испытания моделей группы Е, а 13 декабря пройдут стендовая оценка и ходовые соревнования в классах F2-Ю, F4-C, F4-A, F3-E и ECO-mini.



Для участия необходимо до 3 декабря направить предварительную заявку на электронную почту . В теме письма нужно указать образовательное учреждение. Победители и призеры в личном и командном зачетах будут награждены грамотами Департамента образования Администрации городского округа Самара.