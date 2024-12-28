Самарских педагогов физкультуры учили преподавать футбол

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В рамках проекта «Футбол в школе», который проводится под эгидой Российского футбольного союза, Самарская областная федерация футбола (СОФФ) провела в Тольятти четвертый семинар для преподавателей физкультуры.

Ранее аналогичные мероприятия проводились в Самаре и муниципальных образованиях региона — поселке Варламово и селе Борское. Семинар в Тольятти посетили 35 физруков из Жигулёвска, поселка Луначарского, сел Русская Борковка, Ягодное и Верхние Белозёрки, пишет Обоз.инфо.

СОФФ проводит подобные семинары с целью передачи методик, которые педагоги могут применять на своих уроках физкультуры с учениками разных классов. Семинар в Тольятти отличается от других тем, что вся практическая часть с методиками и средствами проведения уроков по футболу демонстрировалась во время школьных уроков. На уроке футбола школьники не только получили от игры максимум удовольствия, но и обучились футбольным элементам.

Напомним, что в рамках проекта «Футбол в школе» в 75-ти учебных заведениях Самарского региона проводятся творческие и спортивные задания футбольной направленности. Лучшие школы получат награды от Российского футбольного союза (РФС).

Участие Самарской области во Всероссийском фестивале «Футбол в школе» стало возможным после подписания в апреле 2021 года четырёхстороннего соглашения между минспорта РФ, правительством Самарской области, Российским футбольным союзом и Самарской областной федерацией футбола. Инициатором «Футбола в школе» стал РФС.

Проект работает по пяти направлениям: футбольные уроки физкультуры; секции в школах; обучение и поддержка учителей; всероссийский фестиваль «Футбол в школе» и школьная футбольная лига. Согласно данным РФС в 2023/24 учебном году в проекте участвовали 4150 школ из 83 регионов, 1,5 млн школьников, из которых 709 тысяч – девочки.

В рамках «Футбола в школе» более 19 тысяч школьников Самарской области активно приобщаются к футболу на уроках физкультуры и во внеурочных секциях, участвуют в регулярных турнирах и фестивалях. Все региональные школы-участницы проекта получили от РФС мячи, фишки, манишки и другое спортивное оборудование, которое позволяет качественно проводить уроки и мероприятия в рамках проекта.