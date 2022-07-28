Самарских болельщиков с абонементами предупреждают о необходимости привязать их к карте болельщика

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Уважаемые болельщики-владельцы абонементов на сезон 2022/23, купившие абонементы до 4 июля!

Вам необходимо привязать свои абонементы к вашей карте болельщика на Госуслугах. Для этого вам нужно зайти в раздел "карта болельщика" и нажать "добавить билеты". Выбрать позицию "абонемент" и заполнить только ОДНУ графу – номер абонемента (остальные заполнять не нужно). После этого в Госуслугах отразится qr-код, по которому вы сможете пройти на стадион в день матча.

Также в связи с изменением стоимости билетов на матч с "Торпедо" информируем вас о том, что по абонементу вы сможете посетить все домашние матчи клуба в Кубке России – в этом розыгрыше их будет минимум 3. Таким образом, абонемент остается выгодным и удобным, как и было сообщено ранее.

По всем вопросам, касаемым абонементов на новый сезон, можно обращаться на почту: abon-ks@ks-samara.com. В письме нужно обязательно указать номер абонемента и контактный номер телефона.

Как узнать номер своего абонемента

Если вы покупали абонемент онлайн, то номер абонемента можно увидеть в графе "код электронного билета". Если абонемент приобретался офлайн, то вам придет смс с номером абонемента (на телефонный номер, указанный при покупке). Если ни один способ не сработал, то для определения номера абонемента вам нужно обратиться к сотруднику клуба в магазины "Крыльев" в ТЦ "Сила Спорта" или на "Металлурге" (при себе нужно иметь абонемент).